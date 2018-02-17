Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti

Adıyaman’da kent merkezinde elinde poşetlerle bekleyen yaşlı kadını polisler ekip otosu ile evine bıraktı.Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yapan Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı bir kadının...

Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti

Adıyaman’da kent merkezinde elinde poşetlerle bekleyen yaşlı kadını polisler ekip otosu ile evine bıraktı.Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yapan Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı bir kadının...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:56
Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti

Adıyaman’da kent merkezinde elinde poşetlerle bekleyen yaşlı kadını polisler ekip otosu ile evine bıraktı.

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yapan Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı bir kadının elinde poşetlerle yağmur altında beklediğini görünce kadının yanına gitti. İsminin Fatma Poyrak olduğunu öğrenen polisler, kadının eve gitmek istediğini ancak yağmur yağışı ve mesafenin uzak olmasından dolayı gidemediğini öğrendi.

Yaşlı teyzeyi polis otomobiline alan ekipler yaşlı kadını Kayalık mahallesinde ki evine kadar bıraktı. Yaşlı kadın polisleri evine davet etti. Yaşlı kadın dua ettiği polislere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Polisler yaşlı kadının elini öptükten sonra görev yerlerine döndü.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti
Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti
Şehit yakını ve gazilere ücretsiz ekmek
Şehit yakını ve gazilere ücretsiz ekmek
İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı
İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim