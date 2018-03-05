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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adıyaman’da, 74 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Malazgirt mahallesi 2318 Sokakta ikamet eden Abuzer Çelik (74), evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları eve girdiklerinde...

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adıyaman’da, 74 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Malazgirt mahallesi 2318 Sokakta ikamet eden Abuzer Çelik (74), evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları eve girdiklerinde...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:03
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adıyaman’da, 74 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Malazgirt mahallesi 2318 Sokakta ikamet eden Abuzer Çelik (74), evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları eve girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, şüpheli ölüm nedeniyle cenazeyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırdı. Yapılan otopsi sonrası ilk belirlemelere göre Çelik’in kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Yenimazarlığa götürüldü.
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