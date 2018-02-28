Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçenin muhtelif yerlerinde yağmur suyunun yer altına alınması çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.Başkan Özdemir, “İlçemizin bazı mahallelerinde aşırı yağışlarda...

Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçenin muhtelif yerlerinde yağmur suyunun yer altına alınması çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.Başkan Özdemir, “İlçemizin bazı mahallelerinde aşırı yağışlarda...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:59
Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçenin muhtelif yerlerinde yağmur suyunun yer altına alınması çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkan Özdemir, “İlçemizin bazı mahallelerinde aşırı yağışlarda yağmur suları yollarda birikmesi sonucu hem araç hem de yaya geçişlerini zorluyordu. Biz daha önce Mimar Sinan Mahallesinde 800 metre daha önceki yıllarda ise yaklaşık bin metre yağmur suyu yer altı kanalları döşedik” dedi.

Gölbaşı Belediyesinin çalışmalara her alanda aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Özdemir, “Ancak bazı yerlerde bu sıkıntılar devam ettiği için bu sıkıntılı olan yerlerin de yağmur suyunu yer altına almaya karar verdik. Böylece oluşabilecek muhtemel taşkınları ve su birikintilerini önlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kutlu Spor-Der’in şampiyonluk sevincine ortak oldu
Başkan Kutlu Spor-Der’in şampiyonluk sevincine ortak oldu
Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı
Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı
AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi
AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim