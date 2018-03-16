Vali Kalkancı yeni hastane alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, yeni yapılacak olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane alanında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Başhekim Dr. Fatih Doğan’la birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bitişiğinde modern bir mimariyle yapılacak olan 300 yataklı yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

2018 yılı yatırım programına alınarak proje ihalesi yapılan ve önümüzdeki günlerde inşaat ihalesi yapılacak olan hastane 53 dönüm arazi üzerine inşa edilecek.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Doğan’la birlikte proje ihalesi yapılan hastane binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Buradaki incelemelerinin ardından hastanenin acil servis bölümünü gezen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman’da vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.