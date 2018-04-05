Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma (NRP) Eğitimi verildi.

Toplum sağlığı merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimler Uzm. Dr Selahattin Akar, Dr. İbrahim Hakan Bucak Dr. Emine Dilek Çağ, Öznur Yapıcı, Nayle Onuk, Şükran Abeş tarafından verildi. Merkez ve ilçe devlet hastaneleri ile özel hastanelerde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelere 3 gün boyunca Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma konuları anlatıldı.

Verilen eğitimler sonrası eğitime katılan katılımcılara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.