Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437

Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma (NRP) Eğitimi verildi.Toplum sağlığı merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimler Uzm. Dr Selahattin Akar, Dr. İbrahim Hakan Bucak Dr. Emine Dilek Çağ,...

Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma (NRP) Eğitimi verildi.Toplum sağlığı merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimler Uzm. Dr Selahattin Akar, Dr. İbrahim Hakan Bucak Dr. Emine Dilek Çağ,...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:37
Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma (NRP) Eğitimi verildi.

Toplum sağlığı merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimler Uzm. Dr Selahattin Akar, Dr. İbrahim Hakan Bucak Dr. Emine Dilek Çağ, Öznur Yapıcı, Nayle Onuk, Şükran Abeş tarafından verildi. Merkez ve ilçe devlet hastaneleri ile özel hastanelerde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelere 3 gün boyunca Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma konuları anlatıldı.

Verilen eğitimler sonrası eğitime katılan katılımcılara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler otomatik masa tenisi makinesiyle antrenman yapıyor
Öğrenciler otomatik masa tenisi makinesiyle antrenman yapıyor
Kanser ile ilgili bilgilendirme semineri verildi
Kanser ile ilgili bilgilendirme semineri verildi
Hukukçular Derneği İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı
Hukukçular Derneği İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim