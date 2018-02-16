Üniversite öğrencilerinden görsel sanatlar sergisi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından Görsel Sanatlar Öğretimi dersinde yapılan eserlerin sergisi açıldı.

ADYÜ Sanat Galerinde gerçekleşen açılışa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Diyarbakırlıoğlu ve öğrenciler katıldı.

Birbirinden özel ve güzel 200 civarında eserin yer aldığı sergide ebru, tuval, akrelik, taş boyama, kara kalem, mukavva, kurumuş yaprak ve mobil çalışmalar yer aldı.

Büyük ilgi gören sergi ile ilgili konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, serginin büyük emek harcanarak gerçekleştirildiğine şahit olduklarını belirterek "Emeği geçen tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir sergi olmuş. Birbirinden güzel eserler var burada. Tebrik ediyorum" dedi.

Üniversitenin Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından açılan serginin iki gün açık kalacağı bildirildi.