Ülkü Ocakları Adıyaman’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, Nisan ayı boyunca il genelinde önemli etkinliklere imza atacaklarını açıkladı.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin Nisan ayında şuana kadar gerçekleşen faaliyetler ve bundan sonraki çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin, Başbuğ Alpaslan Türkeş’in 9 doktrininden sapmadan, Adıyaman’a ve gençlere hizmet için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Başkan Taha Şahin, “4 Nisan 1997 günü merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş vefat etmiştir. Bu nedenle Demokrasi Parkında, Başbuğumuzun hayatını anlatan bir resim sergimiz oldu. Ardından Yeni Pınar Camiinde mevlit okuttuk. 9 Nisan tarihinde ise Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un önderliğinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili ‘Cehalet’ isimli tiyatromuz Belediye Konferans Salonunda gösterildi. Bu iki etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra ise 20-22 Nisan tarihlerinde Atatürk Bulvarı No: 198’de ‘Son Kaleden Türkmen Eline’ isimli kermesimiz olacaktır. Bizim kermesimiz diğer yapılan kermeslere göre daha heyecanlı geçeceğine inanıyorum. Şehitlerimiz için 14 Nisan 2018 saat 14:30’da toplanıp Adıyaman Şehitliğimizde bir program düzenleyeceğiz. Programımız ilahiler ve Kuran tilaveti ile sona erecek. Diğer bir taraftan Kutlu Doğum haftasına girmek üzereyiz. Kutlu Doğum Haftası için ortaöğretim, üniversite ve Asena birimimizin önderliğinde, 300 adet kuşluk lokumları ile 1 hadisi şerif dağıtılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ise çocuklarımız ile ilgili programımız olacak. 23 Nisan içine alan hafta ise Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası bu konu ile alakalı Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı olarak, Samsat Yarımbağ Ortaokulunda ‘Eren Bülbül’ ve Akpınar köyünde ki ortaokulda ‘Fethi Sekin’ adında açtığımız kütüphanenin eksiklerini karşılayacağız. 27 Nisan 2018 tarihinde ise Hisar Salonunda ‘Şühedaya vefa, millete beka’ adlı gecede Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçımız Ali Kınık ve Rahmet Safa sahne alacak. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimiz davetlidir. Ocağımızda ise tüm birimlerimizin seminerleri devam etmektedir” diye konuştu.