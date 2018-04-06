Tut ilçesinde şehitler için mevlit okuttu

Adıyaman’ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Tut Ulu Camiinde düzenlenen mevlit programına Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Cemal Avcı, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, kurum amirleri, STK temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim sonrası İlçe Müftüsü Oğuz Yılmaz birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek dua etti. Müftü Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülke güvenliği açısından önemine değinerek, “Bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen tüm asker, polis ve korucu şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazi ve yaralı polislerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" diye konuştu.

Polis memurları tarafından daha sonra cami cemaatine ikramlarda bulunuldu.