Adıyaman Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye’de Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştay tüm şehitler ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Çalıştayda aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Töroz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fehiman Çiner, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Füsun Uysal, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Varınca, bölüm öğretim üyeleri, misafirler ve öğrenciler hazır bulundu.

Çevre mühendisliğinin dünü, bugünü ve yarınının masaya yatırıldığı çalıştayın açılış konuşmasını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü yaptı.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Türkiye’de 180 üzerinde üniversite bulunmaktadır. Hepsi ayrı ayrı özelliklere sahip üniversiteler bunlar. Çok sayıda üniversitede çevre mühendisliği bölümü var. Eğitim için fırsatlar verilmiş. Ancak eğitimi kısıtlayan durumlar da oluyor. Fırsat veriliyor, öğrenci tercihinde son zamanlarda farklı durumlar var. Eğitim için verilen fırsatlar geri çevrilmemeli. Bir üniversite sadece eğitim vermeye çalışıyorsa burada bir sorun vardır. Adıyaman Üniversitesi sadece eğitim vermeye şartlanırsa bunun adı akademi olmaz. Üniversiteler iline, bölgesine, ülkesine ve insanlığa yol gösterici olmalıdır" dedi.

Adıyaman Üniversitesi olarak mevcut şartların en iyileşmesi için gerek fiziki gerekse de donanım anlamında her şeyin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Rektör Gönüllü, “Kurumların da hedefi olması gerekir. Hedef belirlemek için el ele verip çalışmak gerekiyor. İlin sorunu nedir, neye ihtiyacı var, ne yapılabilir sorularını kendimize sormamız gerekiyor. Ben çalıştayımızın tüm ülkeye, bölgeye ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Birbirinden değerli katılımcılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Varınca açılış konuşmasında ülke genelindeki çevre sorunlarına değinerek, değişen ve çeşitlenen çevre sorunlarına karşı çevre mühendislerinin de kendilerini yenileyebilmeleri gerektiğini, değişime ve gelişime açık olmaları gerektiğini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Varınca, "Bildiğiniz üzere ülkemizin çözülmeyi bekleyen birçok çevre sorunu bulunmaktadır. Bizler bu çevre sorunlarının çözümüne en büyük katkının çevre mühendisleri tarafından verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Önümüzde çözüme kavuşturulması gereken birçok çevre sorunu varken bu sorunların kendiliğinden veya bir başkası tarafından çözülmesini beklemek yerine aksiyon almak durumunda olanların da yine çevre mühendisleri ve bu mühendisleri yetiştiren çevre mühendisliği bölümleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, çevre mühendisliği eğitimi ve araştırmaları üzerine bir çalıştay yapılmasının ancak yine çevre mühendisliği Bölümlerinin bir araya gelerek yapması gereken bir çalışma olduğunu düşündük ve bu sorumluluk bilinciyle bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ise sunumlara geçildi.