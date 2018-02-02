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Türkiye Kupası 2. Tur müsabaları

Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Tur müsabakaları sonucunda oynadığı üç maçın ikisinden galibiyetle ayrılan Adıyaman Belediyespor çeyrek finale yükselmeyi başardı.Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Adıyaman’da...

Türkiye Kupası 2. Tur müsabaları

Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Tur müsabakaları sonucunda oynadığı üç maçın ikisinden galibiyetle ayrılan Adıyaman Belediyespor çeyrek finale yükselmeyi başardı.Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Adıyaman’da...

02 Şubat 2018 Cuma 20:09
Türkiye Kupası 2. Tur müsabaları

Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Tur müsabakaları sonucunda oynadığı üç maçın ikisinden galibiyetle ayrılan Adıyaman Belediyespor çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Tur D Grubu müsabakaları tamamlandı. Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan ilk maçında Maliye Piyango’yu 25-19, ikinci maçında da Karşıyaka Belediyesi’ni 36-26 mağlup eden Adıyaman Belediyespor, son maçta karşılaştığı Beykoz Belediyespor’a 26-20 mağlup olmasına rağmen grupta ilk ikiye girerek çeyrek finale kalmayı başardı. 30 Ocak Salı günü başlayan ve 2 Şubat Cuma günü sona eren D Grubu müsabakalarını, oynadığı üç maçın tamamını da kazanma başarısı gösteren Beykoz Belediyesi lider olarak tamamladı. Ankara’da oynanan A grubu maçlarında ise Büyükşehir Belediyesi Ankarasporile Aziziye Belediyesi Termal SK çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

B grubunda maçlar 6-8 Şubatta, C grubunda ise 13-15 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
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