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TÜGVA’dan ‘Okuruz Biz’ etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen ‘Okuruz Biz’ etkinliğinde gençler kitap okudu.54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında TÜGVA tarafından Hısnı Mansur Kalesi girişindeki Sanat Sokağında kitap okuma etkinliği...

TÜGVA’dan ‘Okuruz Biz’ etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen ‘Okuruz Biz’ etkinliğinde gençler kitap okudu.54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında TÜGVA tarafından Hısnı Mansur Kalesi girişindeki Sanat Sokağında kitap okuma etkinliği...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:15
TÜGVA’dan ‘Okuruz Biz’ etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen ‘Okuruz Biz’ etkinliğinde gençler kitap okudu.

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında TÜGVA tarafından Hısnı Mansur Kalesi girişindeki Sanat Sokağında kitap okuma etkinliği düzenlendi. ‘Okuruz Biz’ etkinliğine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Emniyet Müdürü Metin Alper, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra gençler katıldı.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren TÜGVA Adıyaman Şube Başkanı İdris Toprak, “Türkiye Gençlik Vakfı olarak tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da ‘Okuruz Biz’ etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğimizde tüm Türkiye’yi okumaya davet ediyoruz. Bizim gayemiz ‘ikra’ ile başlayan Keremullah’ın bir uygulamasıdır. Hayat okuyarak güzel, hayat okuyarak daha güzel olacak. İnsanlar birbirlerini kitaplarla tanıyacak. Onun için Adıyaman’ın en güzel meydanında insanlarımız da bir araya geldik. Kitap okuma noktasında farkındalık oluşturmak istedik” şeklinde konuştu.

Kitap okuma etkinliği bir saat sürdü.
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