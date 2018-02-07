Trafolar asker ve bayrak resimleriyle süslendi

Adıyaman’da elektrik trafoları bayrak ve asker resimleriyle süsleniyor.

Adıyaman Belediyesi ve Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yapılan ‘sokak güzelleştirme’ çalışması kapsamında trafolar asker ve bayrak resimleriyle süsleniyor. Etkinlikte Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper ve öğrenciler boyama yaptı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Sokak güzelleştirme çalışmalarını sanat ağırlıklı bir şekilde yapıyoruz. Şehrimizin kaldırımlarında çok sayıda elektrik trafosu var. Bunlar çok çirkin görüntülere sahne oluyor. Bu şekilde trafolarımızı süsleyerek, şehrimize bir güzellik katmak istedik. Bu günlerde herkesin zihninde kafasında bayrağımızı yüceltmek, vatanımızı korumak var. Biz buradaki resimlerle de yine bayrak, asker, vatan temasını işlemeye çalıştık. Öğrencilerimiz de gönüllü olarak gelip burada çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımız da bu trafoların üzerine afiş asmasın. Bu resimleri koruyalım” dedi.

Emniyet Müdürü Metin Alper ise yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu, cadde ve sokakların bu çizimlerle daha da güzelleşeceğini söyledi.

Öğrenciler de Adıyaman’ın güzelleşmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bayrak ve asker resmi çizerken gururlandıklarını dile getirdi.