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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ATSO’nun çalışmaları hakkında bilgiler aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu’yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ATSO’nun çalışmaları hakkında bilgiler aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu’yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,...

23 Mart 2018 Cuma 22:28
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ATSO’nun çalışmaları hakkında bilgiler aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu’yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’yu, makamında ziyaret etti.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette ATSO Başkanı Mustafa Uslu, odanın çalışmaları hakkında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyete bilgiler verdi.

Başkanlığa seçildiği günden itibaren ATSO’nun başarı ve hizmet çıtasını yükselttiklerini söyleyen Başkan Uslu, “ 2009’dan bu yana bu kurumun temsilciliğini yapıyorum. Aldığımız yerden elimizden geldiği kadarıyla odanın çıtasını yüksek tuttuk. Burası katma değer üreten insanların üye olduğu bir mekandır. Buranın bu insanlara layık bir yer olması gerektiğine inandık” dedi.

Adıyaman’ın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Adıyaman’a, bugün açılışını yaptığımız alışveriş merkezi Adıyaman’ın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda uluslar arası bir marka taşıyan bir 5 yıldızlı otelinde açıldığını duydum ve bu otelin gelmesiyle beraber Adıyaman’a, gelen ve gidenlerde büyük bir artış yaşanacak. Öteki tarafta da müthiş bir hazine olan Nemrut Dağı var. Nemrut Dağı dünyada eşi ve benzeri olmayan bir hazinedir. Bunu tamamıyla değerlendirsek hiç bir şeye ihtiyacımız olmaz bizim çünkü bütün Türkiye tanıtımlarına bakın Nemrut Dağındaki o heykeller var. Nemrut Dağı güneşin doğuşu ve batışının izlendiği yerdir. Aslında Adıyaman için bundan daha iyi tarif edilecek bir şey yok.

Özellikle Adıyaman’ın ekonomisine baktığım zaman aslında Adıyaman’da, tüccarlar, sanayiciler ve iş dünyası Adıyaman’ın geleceğini parlak görüyorlar” diye konuştu.
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