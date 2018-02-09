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Tedavi gören hastaya doğum günü sürprizi

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesi Palyatif Merkezinde tedavi gören 82 yaşındaki Zarife Öztaş’a servisteki hastalar tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.Sürpriz doğum günü partisine Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli,...

Tedavi gören hastaya doğum günü sürprizi

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesi Palyatif Merkezinde tedavi gören 82 yaşındaki Zarife Öztaş’a servisteki hastalar tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.Sürpriz doğum günü partisine Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli,...

09 Şubat 2018 Cuma 20:17
Tedavi gören hastaya doğum günü sürprizi

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesi Palyatif Merkezinde tedavi gören 82 yaşındaki Zarife Öztaş’a servisteki hastalar tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Sürpriz doğum günü partisine Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, Uzman Dr. Mehmet Uzel, Dr. Gülhan Çetinkaya ve diğer hastane personeli katıldı.

Doğum günü dolayısıyla duygulu anlar yaşadığını belirten 82 yaşındaki Zarife Öztaş, “Benim için çok güzel ve anlamlı bir sürpriz oldu. Bu nazik davranışlarından dolayı benimle birlikte tedavi gören arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsine sağlıklı uzun ömür versin. Bizimle yakından ilgilenen Hastane Başhekimi Op. Dr. Ali Helli ve personeline çok teşekkür ediyorum. Burada ileri yaş gurubunda, yürüme ve beslenme zorluğu çeken hastalara yönelik gerçekten güzel hizmetler verilmekte ve hastanenin 5 yıldızlı otel kalitesinde diyebilirim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından doğum günü pastası kesilerek herkese ikram edildi.
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