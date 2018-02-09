TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, “Afrin üzerinden çok sayıda PKK, PYD ve diğer terör örgütü üyeleri Türkiye’ye sızdı. Oradaki terör örgütlerinin oluşturmuş olduğu yapı Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye’nin bekası oradaki terör örgütlerini kurutmaktan geçiyor” dedi.

AK Parti Kahta ilçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl başkanı Mehmet Erdoğan ve Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni ve parti üyeleri katıldı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afrin bölgesindeki terör örgütlerinin Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, “Afrin üzerinden çok sayıda PKK, PYD ve diğer terör örgütü üyeleri Türkiye’ye sızdı. Oradaki terör örgütlerinin oluşturmuş olduğu yapı Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye’nin bekası oradaki terör örgütlerini kurutmaktan geçiyor. Bir terör koridoru oluşturmayın, terör örgütlerine tırlar dolusu silah taşımayın, bir terör örgütüyle diğer terör örgütü üzerinden baş edemeyecekleri konusunda uyardık. Eğer bu terör örgütleri ile başarılı bir mücadelenin ancak ve ancak Türkiye ile iş birliği yapılarak olabileceğini konusunda gerekli uyarılarımızı yaptık ama onlar DEAŞ ile mücadele adı altında diğer terör örgütleri ile iş birliği yaptı. DAEŞ ile en büyük mücadeleyi Türkiye verdi. Bizim Afrin bölgesindeki hedefimiz terör unsurlarıdır. Orada hem Türkiye’nin ulusal güvenliği, sınır güvenliğimiz ve Afrin halkının güvenliği için terör ile mücadele etmektir. Afrin’deki halkın güvenliği orada bulunan terör örgütlerini bertaraf etmekten geçer” dedi.

Türkiye’deki siyasi partilere çağrıda bulunan Aydın, “Bu ülkenin vatandaşı olan, siyaset yapan ve sivil toplum kuruşlarından farklı sesler geliyor. Sivil toplum kuruluşlarından farklı sesler geliyor. Herkes safını net bir şekilde ortaya koymalıdır. Ya kendi ülkenden, kendi milletinden yana tavır koyarak teröre karşı duracaksın. Ya da terör örgütlerinin değirmenine su taşıyacaksın, arada bir yer yok. Saflar net bir şekilde çizilmiş durumda. Bütün siyasi partilere çağrımız, bu ülkenin karşısında olanlar ile adeta ittifak etmişçesine onların değirmenine su taşıyanlara hiçbir şekilde saygı duyulmaz, bizde saygı duymayız. Herkesin kendi safını belli etmesi lazım. Nerede durması gerektiği tayin etmesi lazım. Bu milletin ekmeğini yiyorsa, ben bu ülkenin vatandaşıyım diyorsa bu süreçte millet ile hareket etmesi gerekiyor. Farklı ideolojilere sahip olabilir. Vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusudur. Dolayısıyla vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize kast eden bu tehlikeyi bertaraf eden bu milletin yanında yer almak, bu milletin ordusunun yanında yer almak bütün siyasi partilerin, bütün siyasetçilerin ve bütün vatandaşların asli görevidir” ifadelerini kullandı.