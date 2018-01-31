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TBMM Başkan Vekili Aydın’dan Panorama ve Arkeoloji müzesi müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da, panorama ve arkeoloji müzesinin yapılacağı müjdesini verdi.26 Bin 457 metre kara alan üzerine yapılacak olan panorama ve arkeoloji müzesinin Adıyaman turizmini canlandıracağını...

TBMM Başkan Vekili Aydın’dan Panorama ve Arkeoloji müzesi müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da, panorama ve arkeoloji müzesinin yapılacağı müjdesini verdi.26 Bin 457 metre kara alan üzerine yapılacak olan panorama ve arkeoloji müzesinin Adıyaman turizmini canlandıracağını...

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:57
TBMM Başkan Vekili Aydın’dan Panorama ve Arkeoloji müzesi müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da, panorama ve arkeoloji müzesinin yapılacağı müjdesini verdi.

26 Bin 457 metre kara alan üzerine yapılacak olan panorama ve arkeoloji müzesinin Adıyaman turizmini canlandıracağını vurgulayan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, panorama ve arkeoloji müzesinin Adıyaman’a, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

TBMM Başkan Vekili Aydın, “Vizyon projelerimizden olan Panorama ve arkeoloji müzesi yapımına başlanacaktır. 26 bin 547 metre kare alan üzerine 14 bin 100 metre kare kapalı alana sahip olacak. Depo, konservatuvar, sergi alanları, konferans salonu, restoran, idare ve diğer birimlerin yer aldığı modern bir yapı olarak ilimiz turizmini canlandıracak. 2018 yatırım programına alınmış olup,yakında inşaatına başlanacaktır. Çalışmaların 2019 yılında bitirilmesi öngörülüyor. 2018 için 8 Milyon, 2019 için 42 Milyon ödenek ayrılmış olup ödeneklerin serbest bırakılması ile hemen yapım işine başlanacaktır. Adıyaman’a, ve bütün Adıyamanlı vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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