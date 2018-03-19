Süt otu ile hayvanların eti ve sütü artacak

Adıyaman’da ilk kez denenen ve yılda 5 kez hasadı yapılabilin süt otu bitkisi ile küçük ve büyükbaş hayvanların hem et hem de süt verimi artacak.

Lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık boğdaygil yem bitsisi olan Reygras olarak bilinen geniş yapraklı Lolium Multiflorum (süt otu), süt verimini arttırıyor. İlkbahar ve sonbaharda her türlü toprağa ekiminin yapılabilen süt otu bitkisinin dekar başına 8 ton verim alınabiliyor. Yıllık 4-5 hasat yapılabilen süt otu bitkisinde protein değeri yüzde 15 olduğu için büyük ve küçükbaş hayvanlarda süt oranının artışına ve etinin lezzetli olmasına neden olduğu öğrenildi.

Adıyaman merkeze bağlı Dişbudak köyünde Muhtar Mehmet Öztürk tarafından bu yıl ilk kez ekimi yapılan süt otu bitkisinin ilk hasadı yapıldı. Hasada Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Nuri Anaç, çeşitli kamu ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Hasatta konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, süt otu bitkisini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Adıyaman’a yeni bir yem bitkisi getirebilir miyiz diye düşündük. Yolda 4-5 biçim yapılabiliyor. İlk ve son baharda ekim yapılabiliyor. Karlar eridikten sonra ekimini yapıp, bir sonraki kar düşene kadar bu bitkiden faydalanılabiliyor. Tek yıllık yem bitkisidir. Protein oranı çok yüksek. Süt verimini çok arttırıyor. İnşallah yaygınlaştırılmasıyla birlikte süt verimi artacaktır.

Son dönemde Adıyaman hayvancılıkta ciddi bir gelişme gösteriyor. Süt hayvancılığında belli bir noktaya geldi. İnşallah mera hayvancılığında da daha iyi yerlere geleceğiz. Ona yönelik Bakanımızın ziyaretinde Adıyaman’ın yüzde 30’luk damızlık düve projesine dahil edilmesiyle beraber yetiştiricilerimiz çok mutlu. Yetiştiricilerimizin morali yüksek. Kırsal kalkınmayı destekleme projesi kapsamında bu güne kadar 40 çiftçiye destek verdik. 2009 yılında başlayan ve 2015 yılında sona eren GAP Süt Sığırcılığı Projesinde 26 çiftliğe destek verdik. Bu projede çiftliklere verilen düve sayısı 3 bin 225’dir. Bu gün itibariyle bu çiftliklerdeki hayvan sayısı 4 bin 800’dür. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu sayı artacaktır. Adıyaman’da süt üretimi ciddi manada artmıştır. Bugün günlük 70 ton süt satışı yapılmaktadır. Hedefimiz 2023 yılında günde 300 ton süt ihraç edebilmektir. Bu hem süt hayvancılığında hem de besi hayvancılığında iyidir. Saman sadece hayvanın midesinde dolgu malzemesidir. Burada deneme yaptık” dedi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Nuri Anaç, inşallah bu bitki hem eti hem de sütü arttıracağını ifade etti.

Dişbudak Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, çiftliğin yapılmasında ve yem bitkisinden dolayı katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bitkinin ilk hasadını yiyen hayvanların bitkiyi çok sevdiklerini dile getirdi.