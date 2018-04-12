Sürekli işçilerden AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a teşekkür

Besni Devlet Hastanesinde taşeron olarak çalışırken ‘sürekli işçi’ kadrosuna geçen hastane çalışanları AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a teşekkür etti.

Besni Devlet Hastanesinde toplanan işçiler AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın işe girmelerinde ve sorunları ile yakından ilgilenmelerinden dolayı teşekkür etti. Hastane önünde açıklamada bulunan 81 işçi adına konuşan Mehmet Uslu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından başlatılan çalışma sonucu bizler için büyük bir sıkıntı olan taşeronluktan kurtulup ‘sürekli işçi’ kadrosuna geçtik. Bundan önce sürekli bir endişe içerisinde idik. Çalıştığımız firmaların aldıkları hizmet alım ihalesi doğrultusunda bizler iş başı yapıyorduk. İhale sona erdiğinde iş kaygısı yaşamakta idik. Ancak bundan sonra iş güvencemiz sağlanmış oldu. Bütün arkadaşlarımız kadrolu işçi statüsüne kavuştu. Kadroya geçtiğimiz için oldukça mutluyuz. Bize sağlanan bu imkanlar nedeniyle bizlerde görevimizi layıkıyla yapıp, devletimize ve kurumumuza daha iyi hizmet etme gayreti içerisinde olacağız.Bize bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na, İlçe bBaşkanımız Av. Mustafa Çiğdem ve bizlere daima sahip çıkan, sorunlarımızla bizzat ilgilenen İl Başkanımız Mehmet Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.