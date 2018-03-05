Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117177
ALTIN
162.390
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6928

Şüpheli şahısların üzerinden esrar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinden 25 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren...

Şüpheli şahısların üzerinden esrar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinden 25 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren...

05 Mart 2018 Pazartesi 13:58
Şüpheli şahısların üzerinden esrar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinden 25 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Türmüz Tepe mevkiinde durumundan şüphelendikleri M.Ö., ile Y.T., isimli şahısları durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Şahısların yapılan üst aramalarında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Jandarmanın şüphelendiği şahıslarda tabancalar çıktı
Jandarmanın şüphelendiği şahıslarda tabancalar çıktı
Kahta’da ‘Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim’ Konferansı
Kahta’da ‘Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim’ Konferansı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim