Şüpheli şahısların üzerinden esrar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinden 25 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Türmüz Tepe mevkiinde durumundan şüphelendikleri M.Ö., ile Y.T., isimli şahısları durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Şahısların yapılan üst aramalarında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.