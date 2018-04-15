Şüpheli şahıslardan eroin ve bonzai çıktı

Adıyaman’da, Yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu iki şahsın üzerinden eroin ve bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi 828 Sokak içerisinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.B., C.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ile bonzai ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.