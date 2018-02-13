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Sporculardan asker selamı

Adıyaman’da düzenlenen U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonasında sporculardan Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ’asker’ selamı ile selam gönderdi.Adıyaman’da gerçekleştirilen U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonasına Adıyaman ve Kahta’dan...

Sporculardan asker selamı

Adıyaman’da düzenlenen U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonasında sporculardan Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ’asker’ selamı ile selam gönderdi.Adıyaman’da gerçekleştirilen U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonasına Adıyaman ve Kahta’dan...

13 Şubat 2018 Salı 15:26
Sporculardan asker selamı

Adıyaman’da düzenlenen U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonasında sporculardan Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ’asker’ selamı ile selam gönderdi.

Adıyaman’da gerçekleştirilen U16 Erkek Basketbol İl Şampiyonasına Adıyaman ve Kahta’dan 8 takım katıldı. Karşılaşmalar sonrasında Sporder Spor Kulübü ile Kültür Spor Kulübü finallere kaldı. Kültür Spor Kulübü final maçına çıkmayınca Sporder Spor Kulübü il şampiyonu oldu. Sporder Spor Kulübü 13-17 Mart tarihlerinde Kilis’te yapılacak olan bölge şampiyonasında Adıyaman’ı temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyon takımın sporcuları Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek için hatıra fotoğrafında ‘asker’ selamı verdi.
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