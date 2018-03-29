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Sporcular ve aileleri spor konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerinin sürdüren Gündüzlü Spor Eğitim Merkezinde eskrim branşında eğitim alan sporcu ve ailelerine çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Sporcu gelişiminin önemine...

Sporcular ve aileleri spor konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerinin sürdüren Gündüzlü Spor Eğitim Merkezinde eskrim branşında eğitim alan sporcu ve ailelerine çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Sporcu gelişiminin önemine...

29 Mart 2018 Perşembe 16:50
Sporcular ve aileleri spor konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerinin sürdüren Gündüzlü Spor Eğitim Merkezinde eskrim branşında eğitim alan sporcu ve ailelerine çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Sporcu gelişiminin önemine dikkat çeken Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ailelerin çocuklarına olan ilgi ve desteğin başarıyı artırdığını söyledi. Müdür Keleş, müdürlüğe bağlı Gündüzlü Spor Eğitim Merkezinde eskrim branşında eğitim alan 8 öğrenci sporcu ve velileri antrenmanlara devamlılığının önemi ve devamsızlığın etkileri hakkında bilgiler verdi. Keleş, “Eğitimlerde sorunların minimize edilmesinde aile faktörü çok önemlidir. Sizler çocuklarınıza ne kadar çok ilgi gösterirseniz onlar başarıya o kadar çabuk ulaşır. Sporcunun en büyük desteği ailedir. Ben eğitimleri devam eden ve yeni dönemde eğitimlere başlayacak olan öğrencilerimize ve ailelerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Keleş başkanlığında düzenlenen toplantıda 2018-2019 Eğitim öğretim yılı için alınacak öğrenci sporcuların gireceği sınav ve yapmaları gereken çalışmalar ile kayıtlar için gerekli evrakların temin edilme şekilleri, antrenörlere çalışma düzeni, müsabakalara götürülen sporcuların seçimlerinde ki kriterler ile otomasyon sisteminin önemi belirtildi.
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