Sincik’te satranç turnuvası düzenlendi

Adıyaman’ın Sincik ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Geleneksel Satranç Bahar Turnuvası’ Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan turnuvaya Adıyaman genelinden toplam 114 yarışmacı katıldı. Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 3 hakem görevlendirildi.

Turnuva sonucunda minikler Kategorisinde, İlkay Yetkin birinci, Zeynep Aktay ikinci, Kerem İbrahim Bayram üçüncü oldu.

Yıldızlar kategorisinde, Fatma Saadet Duru birinci, Yasemin Öztürk ikinci, Cihan Ünlü üçüncülüğü elde ederken, yetişkinler kategorisinde Hurşit Özbek birinci, Hasan Meriç ikinci ve İbrahim Coşkun üçüncü oldu.

Turnuvayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Hakemi Ramazan Bayram, “Sincik ilçesinde bu sene ikincisi düzenlenen satranç turnuvasının çok başarılı bir şekilde geçtiğini düşünüyorum. Geçen yıl da yine Sincik İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan turnuvada görev alma fırsatımız oldu. Organizasyonun daha iyi bir seviyeye geldiği, kalabalık bir yarışmacı grubunun katıldığı bir etkinliğe imza atan emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Bayram, “İlçemizde yıl içerisinde egzersiz veya kurs olarak açılan akıl ile zeka oyunlarıyla satranç kurslarına katılan öğrencilerin objektif bir ortamda ulusal satranç kurallarına göre değerlendirildiği bir turnuvada kendilerini test etmeleri açısından turnuva gerçekten önemli bir etkinliktir. Sincik Halk Eğitimi Merkezi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonunda yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva bu oyuna gönül vermiş oyuncular için sosyal bir örnek projedir. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, turnuvaya yarışmacı gönderen okul idareci ve öğretmenlerimize, kurs hocalarımıza ve emeği geçen herkese bu konuda teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sincik İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise yaptığı konuşmada, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz satranç turnuvası organizasyonunu her yıl daha kaliteli ve büyüterek sürdürmeyi amaçlamaktayız. Yarışmanın düzenlenmesinde işbirliğini esirgemeyen Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve çalışanlarına, halk eğitimi ailesine, turnuvaya katılan yarışmacılara, okul yönetimi ve öğretmenlerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.