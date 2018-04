Semih Kaplanoğlu Şehir Akademinin konuğu oldu

Şehir Akademi 4. Dönem 2018 Bahar Programı kapsamında Senarist ve Yönetmen Semih Kaplanoğlu ağırlandı.

Fikir ve sanat adamı Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi gösterimi ve akabinde yapılan söyleşi ve kitap imza programı büyük ilgi gördü.

Keleş Konağında Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve Şehir Akademi Program Ortağı Kurumların başkanlarının da katıldığı yemekli bir toplantı ile başlayan Kaplanoğlu’nun Adıyaman ziyareti, “Buğday” filmi gösterimi ile devam etti. Program Adıyaman Belediye Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi ve kitap imza bölümü ve hediye takdimi ile sona erdi.

Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de gezme ve izleme fırsatı bulan Semih Kaplanoğlu ileride Adıyaman’da bir filme çekme temennisi ile muhabbet ve sevgi dolu bir gönülle ayrıldığını ifade etti. Söyleşi sırasında filmle ilgili bilgilerde veren ünlü yönetmen izleyicilerden gelen soruları da cevapladı.

Söyleşi öncesinde Şehir Akademi Koordinatörü Mirza Gökdemir’in açılış konuşmasının ardından Yrd. Doç. Dr. Emine Kef’in moderatörlüğünde başladı.

Semih Kaplanoğlu söyleşisinde, “ Şuandaki dünyada çok büyük tahribat var. İnsanlarda tahribat var. Hem iç hem dış tahribat var. Bütün doğal mekanlar, yaşadığımız hayat bozuluyor. Savaşlar bir yandan, Irak işgali ile başlayan sonra şimdilerde Suriye’ye evrilen bu savaşlar ve aslında dünyanın her yerinde devam eden çatışmalarla başka bir dünya tasavvurunun da bizi kuşatıyor. Artık bunun dünyayı tanımlarken gözümüzden asla kaçıramayacağımız bir gerçektir. Savaş nedeniyle sınırlarda insanlar ölüyor. Denizlerde insanlar boğuluyor. Bizim çağın insanının vicdanını kaybetmesi, duygularını köreltmesi, reaksiyonlarını gösteremez hale gelmesi, belleğini kaybediyor olması, hatırlayamaması, unutması, ne bileyim sesini çıkartamaması, acaba yediğimiz gıdalardan mı kaynaklanıyor? Dünyada yaşanılan bu duruma sebep olan şeylerden bir tanesi her şeyi kontrol ettiğimizi düşünmemiz. Her şeyi bildiğimizi düşünmemiz, her bilgiden emin olmamız bilim ve teknolojinin sahibi olmamız, istediğimiz gibi her şeyle oynama hakkına sahip olduğumuzu vehmetmemiz” dedi.

Programın sonunda Adıyamanlı Ebru Sanatçısı Mustafa Erkan tarafından yapılan tablo, Yazar Ali Bozkurt tarafından Şehir Akademi adına Semih Kaplanoğlu’na hediye edildi.