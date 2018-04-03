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Şehitler için kurbanlar kesilip kan bağışı yapıldı

Emniyet Teşkilatının 173.Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için kurbanlar kesilip kan bağışı yapıldı.Adıyamanlı İş Adamı Hüseyin Güler tarafından bağışlanan 2 adet küçükbaş...

Şehitler için kurbanlar kesilip kan bağışı yapıldı

Emniyet Teşkilatının 173.Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için kurbanlar kesilip kan bağışı yapıldı.Adıyamanlı İş Adamı Hüseyin Güler tarafından bağışlanan 2 adet küçükbaş...

03 Nisan 2018 Salı 13:16
Şehitler için kurbanlar kesilip kan bağışı yapıldı

Emniyet Teşkilatının 173.Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için kurbanlar kesilip kan bağışı yapıldı.

Adıyamanlı İş Adamı Hüseyin Güler tarafından bağışlanan 2 adet küçükbaş kurban, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan dualar eşliğinde kesildi. Kurban kesim sonrası müdürlük binasında kan bağış kampanyası düzenlendi. Adıyaman Kan Bağış Merkezi tarafından kurulan stantlarda polis memurları ve emniyet personelleri tarafından kan bağışı gerçekleştirildi. Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “ Şanlı, şerefli Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173.yıl dönümü etkinliklerine bugün itibariyle Adıyaman’da başladık. Adıyamanlı İş Adamımız Hüseyin Güler tarafından bağışlanan 2 adet küçükbaş kurbanımızı, şehitlerimiz ve gazilerimiz için kestik. Kurbanlar sonrası herkesin sağlıklı bir birey olması için en önemli şartlardan birisi olan kan bağış kampanyası düzenledik. Burada çok sayıda özel hareket, çevik kuvvet ve diğer kadro personellerimiz katıldılar. Biz bugün itibariyle 10 Nisan etkinliklerimize başlamış bulunuyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi Adıyaman’ımızın emniyeti, huzuru, asayiş ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Adıyaman halkından çok büyük destek gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu birlikteliğin bu barış ve kardeşlik ortamının da sonsuza kadar devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.
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