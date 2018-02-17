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Şehit yakını ve gazilere ücretsiz ekmek

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir fırın işletmecisi, başlattığı kampanya ile şehit yakınları ve gazilere ücretsiz ekmek veriyor.Sincik ilçesinde fırın işletmecisi Celal Erdoğan, örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Başlattığı...

Şehit yakını ve gazilere ücretsiz ekmek

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir fırın işletmecisi, başlattığı kampanya ile şehit yakınları ve gazilere ücretsiz ekmek veriyor.Sincik ilçesinde fırın işletmecisi Celal Erdoğan, örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Başlattığı...

17 Şubat 2018 Cumartesi 18:02
Şehit yakını ve gazilere ücretsiz ekmek

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir fırın işletmecisi, başlattığı kampanya ile şehit yakınları ve gazilere ücretsiz ekmek veriyor.

Sincik ilçesinde fırın işletmecisi Celal Erdoğan, örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Başlattığı kampanya ile şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz ekmek vermeye başladı. Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek için böyle bir kampanya başlattığını dile getiren Celal Erdoğan, "İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden şehit yakınlarına ve gazilere bir yıl buyunca ücretsiz ekmek vermek istiyoruz. Amacımız askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek ve Ülkemiz sınırında devam eden Afrin operasyonuna destek olmaktır. Bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin bize emaneti olan yakınlarına imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaktır. Şehit yakınlarına karşı insanlarımızın duyarlı davranmaları için örnek teşkil etmektir. Sincik halkı her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Bizde Sincik esnafı olarak böyle bir kampanya başlatarak şehit yakınlarına ücretsiz ekmek vermeyi taahhüt ediyoruz. İlçemizde ikamet eden birinci derece şehit yakınları işyerimize gelerek bir sefere mahsus şehit yakınları olduklarına dahil ilgili belgeleri göstererek bir yıl buyunca bizden ücretsiz ekmek alabilirler" şeklinde konuştu.

Şehitlerin sayesinde Türkiye’nin ayakta olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bizler şehitlerimizin sayesinde ayaktayız. Allah’tan şehit olanlara rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Bu vatan onların sayesinde ayaktadır" diye konuştu.
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