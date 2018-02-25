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Şehit Uzman Çavuş Selçuk Dost’a şahadetinin ikinci yılında mevlid

2016 yılının Şubat ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yürütülen ‘Bayrak 12’ Operasyonu kapsamında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost, şahadetinin ikinci yılında okunan...

Şehit Uzman Çavuş Selçuk Dost’a şahadetinin ikinci yılında mevlid

2016 yılının Şubat ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yürütülen ‘Bayrak 12’ Operasyonu kapsamında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost, şahadetinin ikinci yılında okunan...

25 Şubat 2018 Pazar 19:32
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Dost’a şahadetinin ikinci yılında mevlid

2016 yılının Şubat ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yürütülen ‘Bayrak 12’ Operasyonu kapsamında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost, şahadetinin ikinci yılında okunan mevlidi şerifle anıldı.

Şehit Uzman Çavuş Selçuk Dost’un ailesi tarafından Suvarlı Beldesinde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakam Vekili Onur Şatıroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Suvarlı Beldesine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost’un ailesi ve belde halkı karşıladı.

Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, okunan mevlidi şerif sonrası şehidin babası Mehmet Dost’a başsağlığı ve sabır dileyerek, ailenin acısını paylaştı.
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