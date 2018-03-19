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Satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekiplerince park alanı içerisinde bir şahsın üzerinde satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki M.A., isimli...

Satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekiplerince park alanı içerisinde bir şahsın üzerinde satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki M.A., isimli...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:52
Satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekiplerince park alanı içerisinde bir şahsın üzerinde satışa hazır bonzai ve eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki M.A., isimli şahıstan şüphelenen Yunus polis ekipleri şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 200 gram bonzai ile bir miktar eroin ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ve eroin muhafaza altına alınırken M.A., isimli şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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