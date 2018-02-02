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Samsat’ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde alınacak tedbirler, Samsat Kaymakam Vekili Sedat Sezik başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantısında ele alındı.Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

Samsat’ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde alınacak tedbirler, Samsat Kaymakam Vekili Sedat Sezik başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantısında ele alındı.Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

02 Şubat 2018 Cuma 20:12
Samsat’ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde alınacak tedbirler, Samsat Kaymakam Vekili Sedat Sezik başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantısında ele alındı.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amirliği yetkililerinin yanı sıra, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, şube müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, idare olarak kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını ama okul dışında kontrol mekanizmasının güvenlik güçleri ile ailelerde olduğunu belirterek, konuya daha çok önem verilmesini istedi. Müdür Akın, "Samsat ilçemizde uyuşturucu ve madde kullanımı vakalarına rastlanmamakla birlikte her türlü önlemi almaktayız. Okul dışında da öğrencilerimizi kontrol altında tutabilmek için emniyet mensupları ile iletişim halindeyiz. Ailelerimiz de bizlere bu konuda yardımcı olmak durumundalar. Servis araçlarında sıkıntı yaşanmaması için de aynı hassasiyeti göstermekteyiz. Samsat ilçemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve hedeflerimize ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bu anlamda bizlere yardım ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sedat Sezik başta olmak üzere, güvenlik güçlerimiz ile velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Samsat Kaymakam Vekili Sedat Sezik ise önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içi ve dışında her türlü tedbirin alınacağını, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede kesin kararlı olduklarını söyledi. Kaymakam Vekili Sezik, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, geleceğimizin teminatlarıdır. Okullarımız insanların eğitilmesi, öğretilmesi ve yetişmesi için vardır. Öncelikle okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirmek zorundayız. Depremden kaynaklı sıkıntıları zaman geçirmeden aşacağız. Güvenlik kamerası eksikliğini tamamlamak için çalışacağız. Daha sonra da okullarımızı içten ve dıştan kontrol edeceğiz. Okulların açılış ve kapanış saatlerinde emniyet güçlerimiz daha sıkı denetimler yapacaklar. Çocuklarımızın küçük yaşta edinebilecekleri olumsuz alışkanlıkların önüne geçebilmek için okullarımız ve okul bölgelerinde her türlü güvenlik tedbirini önceden alarak, ileride oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışacağız. Öğrenci servislerinin sürekli olarak trafik kontrollerinin yapılması ve öğrencilere verilen yemekleri titizlikle denetleyeceğiz. Daha sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim yılı geçirmek için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Aileler ile sıkı bir iletişim içerisinde olmalıyız. Samsat ilçemizde eğitim kalitesini daha da ileri seviyelere çıkarmak için çalışacağız. Bu konuda hiç birimiz, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcılara tek tek söz verilerek düşüncelerini aktarması ve aksaklıkların ifade edilmesi ile sona erdi.
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