Samsat’ta öğretmenlere seminer verildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğretmenlere sosyal etkinlik modülü semineri verildi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ilk ve ortaokul müdürlerine yönelik olarak düzenlenen seminer, Pilot Uygulama Sosyal Etkinlik Kurul Başkanı Bekir Güler tarafından verildi. Kurul Başkanı Bekir Güler yaptığı konuşmasında akademik çalışmaların yanı sıra milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmak amacıyla okul merkezi ve okul dışında bireysel etkinliklerde her öğrenciye, sosyal etkinlik pörtfolyosu oluşturulacağını ifade etti.

Başkan Güler, "Bu sene ikinci dönem sonunda akademik karne yanında sosyal etkinlik karnesi de verilecek. Öğrenciler beş etkinlik alanında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti çalışmalarını kulüp çalışmaları kapsamında yapacaklar. Mutlaka her öğrenci ders dışındaki bu çalışmalara katılacaktır" dedi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada, iki seneye kadar sosyal etkinlik karnesinin başarıyı da etkileyeceğini belirterek, seminere katılım sağlayan idareciler ile sosyal etkinlik kurulu başkan ve üyelerine teşekkür etti.