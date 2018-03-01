Samsat’ta öğrencilere verginin önemi anlatıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine verginin önemi konusunda bilgiler verilerek, Vergi Haftası nedeni ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve Malmüdürü Vekili Bahattin Vural ile diğer yetkililer Samsat Merkez İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle ile görüştüler.

Samsat Malmüdürü Vekili Bahattin Vural, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kazandırılması için çocuk yaşlarda bu bilincin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ise, büyüyen Türkiye’nin ancak zamanında ve tam olarak verginin verilmesi ile mümkün olabileceğin, verginin geleceğimiz için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kaymakam Sezik, "Vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan bir toplum olmalıyız. Millet olarak bu bilince sahip olmamız durumunda ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümemesi için hiçbir neden kalmaz. Çünkü verdiğimiz vergiler bizim için yol, su, elektrik, okul, sağlık, istihdam ve esenlik demek. Kaçırılan her kuruş vergi cebimizden alınan para demektir" dedi.