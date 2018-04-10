Samsat’ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla Samsat İlçe Emniyet Amiri Serdar Demirel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşların da katılımıyla, Hükumet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtını çelenk koyup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okundu.

Polis Memuru Ayşe Cerit’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İlçe Emniyet Amirliğinde tebrikler kabul edildi. Buradaki etkinliğe Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Aslan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde şehit güvenlik güçlerinin ruhuna Hacı Ömer Camiinde mevlit okutuldu ve Samsat Anaokulu öğrencileri Samsat ilçe Emniyet Amirliğine gelerek polislerin gününü kutladı.

Samsat İlçe Emniyet Amiri Serdar Demirel, Kaymakam Sedat Sezik’i makamında ziyaret ederek, polis teşkilatına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Burada bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, 173 yıldır bu vatan için mücadele eden polis teşkilatı mensuplarını minnet duyguları ile selamladıklarını ifade ederek, şehitlere rahmet, gazilere ve ailelerine huzur ve mutluluklar diledi.

Kaymakam Sezik, "Eğer evlerimizde rahat ve huzur içerisinde uyuyabiliyorsak bunu güvenlik güçlerimizin özveri ve fedakarlığına borçluyuz. Yurt içinde ve sınırlarımızın dışında vatan, bayrak ve ezan için kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz. Hepsini yürekten kutluyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.