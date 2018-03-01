Samsatlı depremzede mağdur olduğunu iddia etti

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından mağdur olduğunu iddia eden Seyfettin Yelboğa yetkililerden yardım bekliyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Örentaş mahallesinde Seyfettin Yelboğa isimli vatandaş 2010 yılında amcasından bitiş nizamdaki evini alarak kendi eviyle birleştirdi. Tek avludan iki girişi olan konutun ikini birden kullanmaya başladı. 2 Mart 2017 tarihinde merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Seyfettin Yelboğa’nın evinde yapılan hasar tespitinde yıkık-ağır hasarlı olarak belirtildi. Seyfettin Yelboğa’nın konutu ağır hasarlı olarak listede yer aldı.

Ancak Samsat Kaymakamlığı Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunun incelemesinde tapu kayıtlarını dikkate alarak 275 parseldeki konutun hasarlı, 290 parsel üzerindeki konutun ise sağlam olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Konutlardan birisinin sağlam ve farklı bir konut olduğu değerlendirilince ‘hak sahipliği’ kabul edilmedi. Seyfettin Yelboğa’ya deprem konutu yapılmayacağı bildirildi.

Seyfettin Yelboğa, Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe yazarak, “Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana depremde afet nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Örentaş mahallesinde yapılan hasar tespitinde konutumun yıkık ağır listesinin 63. sırasında yazılmıştır.

Hasarlı konutum tapuda ayrı ayrı kayıtları bulunan 275 ve 290 nolu parseller üzerinde bitişik nizam olarak bulunmakta ve her ikisi de hasarlıdır. Ancak Samsat Kaymakamlığı Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunun incelemesinde tapu kayıtlarını dikkate alarak 275 parselde hasarlı konutumun olduğu, 290 parsel içinde ayrıca başka sağlam konutu bulunmakta denilerek hak sahibi kabul edilmediğim tarafıma bildirilmiştir. 275 ve 290 nolu parsellerin bitişik nizam ve her ikisinin de hasarlı olduğundan hasarlı konutum yıktıkları zaman geriye konutum kaymayacaktır” ifadelerini kullandı.

Samsat Kaymakamlığı Hak Sahipliği Komisyonu ise Seyfettin Yelboğa’nın dilekçesine şu cevabı verdi:

“Samsat ilçesi Baraj mahallesindeki konutunuz, yıkık-ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, mülk sahibi olarak bu konuttan dolayı, 7269 Sayılı Kanuna göre açıklanan yardımlardan faydalanmak için kanuni sürede gerekli belgelerle birlikte talep ve taahhütname verdiğiniz anlaşılmıştır.

Ancak, 7269 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ve bu maddeye göre çıkartılan ‘Afet sebebiyle hak sahibi olanların tespiti hakkındaki yönetmelik’ esaslarına göre oluşturulan Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunun 29.12.2017 tarih 1 nolu karar ile ‘290 Parselde müstakil başka konut var’ denilerek hak sahibi kabul edilmediğiniz belirlenmiştir.”

Seyfettin Yelboğa yatığı açıklamada, “Ben bu iki parsel üzerindeki evi birleştirdim ve tek ev olarak kullanıyorum. Evin ağır hasarlı kısmı diye belirtilen yeri yıkılırsa diğer kısımlarda yıkılır. Bu evde oturduğumuzda üzerimize çöker. Ben 5 çocuk ile sağlam dinelen yerde yaşamımı nasıl sürdüreceğim? Yetkililerden benim sorunuma çare bulmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.