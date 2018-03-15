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Samsat Kaymakamı köy gezilerine başladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Kaymakam Sedat Sezik, köy gezilerine başladı.Kaymakam Sedat Sezik, bazı daire amirleri ile birlikte başlattığı köy gezileri programına Çiçek, Akdamar ve Doğanca köyleri ile başladı. Bu köyleri ziyaret eden...

Samsat Kaymakamı köy gezilerine başladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Kaymakam Sedat Sezik, köy gezilerine başladı.Kaymakam Sedat Sezik, bazı daire amirleri ile birlikte başlattığı köy gezileri programına Çiçek, Akdamar ve Doğanca köyleri ile başladı. Bu köyleri ziyaret eden...

15 Mart 2018 Perşembe 18:10
Samsat Kaymakamı köy gezilerine başladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Kaymakam Sedat Sezik, köy gezilerine başladı.

Kaymakam Sedat Sezik, bazı daire amirleri ile birlikte başlattığı köy gezileri programına Çiçek, Akdamar ve Doğanca köyleri ile başladı. Bu köyleri ziyaret eden Kaymakam Sezik, muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, konteynerler ile kalıcı konutların yapılacağı alanlar hakkında bilgiler aldı ve yürüttükleri diğer çalışmalara ilişkin onlara bilgi verdi. Kaymakam Sezik, ilçenin hangi köşesine hizmet götürürken, adil ve şeffaf olduklarını, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşın daha da refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalıştıklarını ifade etti. Gezi sırasında köylerdeki konteyner evler, prefabrik cami, daha önce yapılmış olan kültür evi ve okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam Sezik, "Sorunu yerinde görmek ve buna göre çözüm üretmek her zaman en doğru yoldur. Bu nedenle vatandaşlarımızın sıkıntılarını yerinde görerek acil çözümler bulmak veya planlamamızı yapmak amacıyla her köyümüzü ziyaret ediyoruz. Özellikle bizlere ulaşmada zorluk çeken hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlarımıza ulaşarak varsa sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın Devletin yöneticilerini yanlarında görmesi, onların Devlete olan bağlığını da pekiştirmektedir. Önümüzdeki gönlerde bütün köylerimizi ziyaret edecek ve ziyaret edilmemiş hiçbir yerleşim birimi bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
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