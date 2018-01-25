Sahte altın dolandırıcıları yakayı polise kaptırdı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın vererek dolandırıcılık olayına karışan 2 şahıs Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuya sahte altın satarak karşılığında 2 bin 950 TL para alan ve daha sonra Adıyaman’a, gelen B.A., ve M.Ö’nün yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.A., isimli şahıs bir otomobil içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde M.Ö., isimli şahıs ise Sümer Meydanında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan ve üzerlerinde 300 gram sahte altın ile Besni ilçesinde dolandırdıkları kuyumcudan aldıkları düşünülen 3 bin 950 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen B.A’nın 1 adet dolandırıcılık olayına M.Ö’nün ise 2 adet dolandırıcılık, 1 adet ikametten hırsızlık, 5 adet kasten adam yaralamadan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.