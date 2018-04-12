Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Resfebe (resimli alfabe) Şenliğinde eserler sergilendi.

Adıyaman’da ki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında Resfebe Yarışması düzenlendi. 12 şubat-30 Mart tarihleri arasında başvuruların olduğu yarışmaya 952 eser katıldı. Bu eserler içerisinden 100’e yakını belirlenerek Resfebe Şenliği düzenlendi. Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde geçekleştirilen şenliğin açılış kurdelesi kesildikten sonra sergilenen eserler gezildi. Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Fuat Tokur, davetlilere eserler ile ilgili bilgi verdi.

Fuat Tokur, Resfebenin bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük öbekleri ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir düşünce oyunu olduğunu söyledi.

Tokur, “Resfebe anlatımında kullanılan resimlerin, harf ya da kelimelerin duruş yönünden biçimine, yazı karakterine kadar her durumun değerlendirilmesi ve düşünülmesi gereken bir oyundur. Amacımız bu oyunu il genelindeki bütün ilkokul ve ortaokullara tanıtmak ve sevdirmektir” diye konuştu.

Şenliğin açılışına, Adıyaman Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Memur-Sen şube Başkanı Ali Deniz ve çok sayıda kişi katıldı.