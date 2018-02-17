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Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan memleketi Adıyaman’a getirildi.Adıyaman Valisi...

Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan memleketi Adıyaman’a getirildi.Adıyaman Valisi...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:44
Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan memleketi Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper’le birlikte PYD/PKK terör örgütü mensuplarının attığı roketle kulağından ve belinden yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan’ı Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş köyündeki baba evinde ziyaret etti.

Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’a getirilen Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan’ın Çemberlitaş Köyündeki baba evi Türk Bayraklarıyla süslendi.

Afrin Gazisi Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan’ı Çemberlitaş köyündeki evinde ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Uzman Çavuş Muzaffer Emre Doğan’a, anne ve babası Nöyfel ve Hayriye Doğan çiftine geçmiş olsun dileklerini ileterek, herhangi bir ihtiyaçlarının olması durumunda devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
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