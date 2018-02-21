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Polisten ilkokul öğrencilerine seminer

Adıyaman’ın Sincik ilçe Emniyet Amirliğine bağlı Toplum Destekli Polis ve Trafik ekipleri, ilkokul öğrencilerine seminer verdi.Seminerde, Karasu İlkokulu öğrencileri polisin sorumlulukları, trafik kuralları, hırsızlığa karşı alınacak...

Polisten ilkokul öğrencilerine seminer

Adıyaman’ın Sincik ilçe Emniyet Amirliğine bağlı Toplum Destekli Polis ve Trafik ekipleri, ilkokul öğrencilerine seminer verdi.Seminerde, Karasu İlkokulu öğrencileri polisin sorumlulukları, trafik kuralları, hırsızlığa karşı alınacak...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:44
Polisten ilkokul öğrencilerine seminer

Adıyaman’ın Sincik ilçe Emniyet Amirliğine bağlı Toplum Destekli Polis ve Trafik ekipleri, ilkokul öğrencilerine seminer verdi.

Seminerde, Karasu İlkokulu öğrencileri polisin sorumlulukları, trafik kuralları, hırsızlığa karşı alınacak önlemler konularında bilgilendirildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşması, okula erişimi, okuldan dönüşüyle ilgili birçok konuda detaylı bilgiler verilen seminerle, trafikteki çocukların sağlıklı bir şekilde evlerine gidip gelmeleri konusunda, trafik kurallarının bilinmesi, polisin ise yakından tanınması amaçlandı.

Özellikle öğrencilerin yabancı kişilerden uzak durması ve daha güvenli bir ortam için bu eğitimlere ihtiyaç olduğunu ifade edildi.
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