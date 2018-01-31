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Polis, vatandaşları dolandırıcılık ve zehirlenmelere karşı uyardı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlar karbonmonoksit gazı ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler...

Polis, vatandaşları dolandırıcılık ve zehirlenmelere karşı uyardı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlar karbonmonoksit gazı ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
Polis, vatandaşları dolandırıcılık ve zehirlenmelere karşı uyardı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlar karbonmonoksit gazı ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesinde kurulan semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri burada sobadan sızan karbonmonoksit gazının tehlikelerinden ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi.

Karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, aynı zamanda vatandaşlara da broşürler dağıttı.
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