Petrol Caddesinde altyapı çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesinin, şehrin altyapısını baştan sona değiştirmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı yenilemek için son yıllarda büyük bir çalışma içerisine giren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM), Petrol Caddesinde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, Petrol Caddesinde daha önce gerçekleştirdikleri altyapı çalışmaların kalanını bu yıl tamamlanacaklarını dile getirerek, “Yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Buradaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp, daha sonra bölgedeki diğer noktalardaki altyapı çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.