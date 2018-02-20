Okullara beyaz bayrak ve sertifika verildi

Adıyaman’da, Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında

duyarlılığın arttırılması amacıyla düzenlenen sertifika dağıtım töreni İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Düzenlenen törene, Vali Yardımcılarından Adem Kaya, Yasin Yunak, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve okul müdürleri katıldı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, “Sağlık ve eğitim düzeylerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli iki kriterdir. Bu proje kapsamında ilimizdeki okullarda gerekli tüm çalışmaları yaparak bütün okullarımızın beyaz bayraklı ve beslenme dostu okul olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, “Okullarda güvenlikten sonra en önemli hususlar hijyen ve sağlıktır. Tüm okul müdürlerini bu konuda çalışmalar yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okul müdürlerine beyaz bayrak ile sertifikaları dağıtıldı.