Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115150
ALTIN
163.565
DOLAR
3.7930
STERLİN
5.3094
EURO
4.6843

Okullara beyaz bayrak ve sertifika verildi

Adıyaman’da, Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli...

Okullara beyaz bayrak ve sertifika verildi

Adıyaman’da, Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli...

20 Şubat 2018 Salı 13:21
Okullara beyaz bayrak ve sertifika verildi

Adıyaman’da, Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında

duyarlılığın arttırılması amacıyla düzenlenen sertifika dağıtım töreni İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Düzenlenen törene, Vali Yardımcılarından Adem Kaya, Yasin Yunak, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve okul müdürleri katıldı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, “Sağlık ve eğitim düzeylerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli iki kriterdir. Bu proje kapsamında ilimizdeki okullarda gerekli tüm çalışmaları yaparak bütün okullarımızın beyaz bayraklı ve beslenme dostu okul olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, “Okullarda güvenlikten sonra en önemli hususlar hijyen ve sağlıktır. Tüm okul müdürlerini bu konuda çalışmalar yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okul müdürlerine beyaz bayrak ile sertifikaları dağıtıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı ilçesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı ilçesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor
Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti
Protokol üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti
Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti
Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim