Öğrencilere ‘Şehitlik’ ve ‘Gazilik’ anlatıldı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Şehitlik’ ve ‘Gaziliğin’ önemini vurgulayan görseller Adıyaman’da öğrencilere izletildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından genç nesillerin ‘Şehitlik’ ve ‘Gaziliğin’ kutsallığı ve önemini kavramaları için Adıyaman Lisesinde öğrencilere konferans verildi. Konferansta Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan videolar sunum eşliğinde öğrencilere izletildi.

Jandarma Teğmen Orkun Karagöl ve Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Uğur Duman’un sunumları ile görseller öğrencilere izletildi. Konferansa Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan ve öğrenciler katıldı.