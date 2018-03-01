Öğrencilere güvenli internet anlatıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı.

Malazgirt Mahallesinde bulunan Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulunda bulunan 250 öğrenciyle bir araya gelen polisler bir süre öğrencilerle sohbet edip daha sonra normal hayatlarında dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdiler. Kişisel güvenlik, siber suçlar, güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirilen öğrenciler polislere teşekkür ederek merak ettikleri konular hakkında sorular sordular.