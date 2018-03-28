Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114129
ALTIN
170.686
DOLAR
3.9998
STERLİN
5.6430
EURO
4.9382

Öğrencilerden komutana ziyaret

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için öğrencilerin İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a ziyaretleri sürüyor.Son olarak Adıyaman Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri ve Fatih Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencileri ziyaret...

Öğrencilerden komutana ziyaret

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için öğrencilerin İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a ziyaretleri sürüyor.Son olarak Adıyaman Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri ve Fatih Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencileri ziyaret...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:47
Öğrencilerden komutana ziyaret

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için öğrencilerin İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a ziyaretleri sürüyor.

Son olarak Adıyaman Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri ve Fatih Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencileri ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, anaokulu öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Öğrenciler Ercan Atasoy’a çiçek takdim etti.

Fatih Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencileri ise ziyaretlerinde, Afrin Operasyonuna destek vermek amacıyla okul harçlıklarından topladıkları bağışı Mehmetçik Vakfına yatırdı. Öğrenciler bağışın makbuzunu Atasoy’a teslim etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi
‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuma etkinliği
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuma etkinliği
Tut ilçesinde asayiş uygulamaları devam ediyor
Tut ilçesinde asayiş uygulamaları devam ediyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim