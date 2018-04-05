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Öğrenciler otomatik masa tenisi makinesiyle antrenman yapıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç İlkokulu ve Ortaokulunun masa tenisi takımının antrenman yapması için yurt dışından otomatik masa tenisi makinesi getirildi.Çatalağaç İlkokulu ve Ortaokulunun masa tenisi takımının antrenmanları...

Öğrenciler otomatik masa tenisi makinesiyle antrenman yapıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç İlkokulu ve Ortaokulunun masa tenisi takımının antrenman yapması için yurt dışından otomatik masa tenisi makinesi getirildi.Çatalağaç İlkokulu ve Ortaokulunun masa tenisi takımının antrenmanları...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:34
Öğrenciler otomatik masa tenisi makinesiyle antrenman yapıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç İlkokulu ve Ortaokulunun masa tenisi takımının antrenman yapması için yurt dışından otomatik masa tenisi makinesi getirildi.

Çatalağaç İlkokulu ve Ortaokulunun masa tenisi takımının antrenmanları için yurt dışından makine getirildi. Birkaç kategoride masa tenisi takımı bulunun okulun beden eğitimi öğretmeni ve okul idaresi antrenman için otomatik masa tenisi makinesi almak istedi. Ancak fiyatının okul imkanlarının çok üstünde olduğunu görünce, internet üzerinden araştırma yaparak yurtdışından aynı cihazı daha ucuza temin edildi.

Masa tenisi takımı antrenmanlarını otomatik masa tenisi makinesiyle yapıyor. Masa tenisi il turnuvasında okulun takımı birinciliği elde etti.
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