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Müzisyenler ve sanatçılar tek çatı altında toplanıyor

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun Adıyaman İl Başkanlığının açılışı yapıldı.Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun (MÜZSAN) Adıyaman İl Başkanlığının açılış programı Halk Eğitim Merkezi salonunda...

Müzisyenler ve sanatçılar tek çatı altında toplanıyor

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun Adıyaman İl Başkanlığının açılışı yapıldı.Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun (MÜZSAN) Adıyaman İl Başkanlığının açılış programı Halk Eğitim Merkezi salonunda...

08 Mart 2018 Perşembe 14:49
Müzisyenler ve sanatçılar tek çatı altında toplanıyor

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun Adıyaman İl Başkanlığının açılışı yapıldı.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonunun (MÜZSAN) Adıyaman İl Başkanlığının açılış programı Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Programı MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra mahalle sanatçılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız, derneğin kuruluş amacından bahsederek, sanatçıların ve müzisyenlerin kurumsal bir kimliğe bürünmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ise amaçların sanatçılara ve müzisyenlere sahip çıkmak olduğunu belirterek, Adıyaman’a açılan şube ile şube sayısının 42 olduğunu belirtti.

Onurlu, sanatçıların sosyal haklarının olmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları aktardı.

Daha sonra mahalli sanatçılarda söz alarak derneğin kurulmasından dolayı teşekkür etti.
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