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Müsteşar Yardımcısı Erdil Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Çeşitli ziyaret ve Suriyeli sığınmacıların bulunduğu Çadırkentte incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adıyaman programı kapsamında beraberindeki heyetle birlikte...

Müsteşar Yardımcısı Erdil Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Çeşitli ziyaret ve Suriyeli sığınmacıların bulunduğu Çadırkentte incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adıyaman programı kapsamında beraberindeki heyetle birlikte...

08 Şubat 2018 Perşembe 19:03
Müsteşar Yardımcısı Erdil Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Çeşitli ziyaret ve Suriyeli sığınmacıların bulunduğu Çadırkentte incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adıyaman programı kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper hazır bulundu.

Ziyarette, Suriyeli sığınmacıların kaldıkları geçici kampın AFAD’tan alınıp Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devredilecek olması nedeniyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, Müsteşar Yardımcısı Erdil’le geçici sığınma kamplarına yönelik hayata geçirilecek yeni uygulama ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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