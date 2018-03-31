Müdür Korkut’a forma hediye edildi

Masterler Spor Kulübü Derneği (MASDER) Başkanı Mehmet Güneş ve beraberindeki heyet Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İskender Korkut’a ziyaret etti.

Ziyarette MASDER Başkanı Mehmet Güneş ve yönetim kurulu üyeleri Kültür ve Sosyal işler Müdürü İskender Korkut’a derneğin formasını hediye etti.

Ziyarette Adıyaman Belediyesinin sportif, kültürel ve sosyal etkinliklere önem vermesinden dolayı sevinç duyduklarını belirten Başkanı Mehmet Güneş, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu başta olmak üzere, başkan yardımcısı Sait Kutlu ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İskender Korkut’a ilimizdeki spor etkinliklerine ve sporculara imkanlar ölçüsünde gereken desteği vermektedir. Verilen destekler sayesinde Belediyespor çatısı altında Belediyespor Hentbol Takımı ve İşitme Engelliler Futbol takımları bu sezon Süper Lige çıkarak ilimizi temsil etmeye başladılar. Süper Ligde mücadele etmeleri bizleri mutlu etmektedir. Yine ilimizi BAL Liginde temsil eden Adıyaman 1954 Spora vermiş oldukları destek sayesinde bu sezon takımımız grubunda bitime iki hafta kalasıya şampiyonluğu elde etti. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İskender Korkut, “Belediye olarak kültürel, sosyal etkinliklerin yanı sıra sportif etkinliklere ve başarılı sporcularımıza da imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Masterler Spor Kulübü Derneği kurulduğu günden bugüne başarılı etkinliklere imza atıyor. Zaman zaman il dışında güzel başarılar elde ettikleri gibi ilimizi en güzel şekilde temsil etmeleri bizleri mutlu ediyor. Bugünde bizlere nezaket ziyaretinde bulunup bir forma hediye ettiler. Dernek başkanı Mehmet Güneş başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.