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Müdür Alper 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.Müdür Alper, ülkenin ve milletin huzur ile asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğin de devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatının...

Müdür Alper 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.Müdür Alper, ülkenin ve milletin huzur ile asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğin de devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatının...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:34
Müdür Alper 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Müdür Alper, ülkenin ve milletin huzur ile asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğin de devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatının köklü kurumların başında geldiğini vurguladı. Alper, "Tüm Emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Şehit meslektaşlarımızı rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarıma, emekli mensuplarımıza ye ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Her daim yanımızda olan ve desteklerini sürekli hissettiren Adıyaman halkına en derin ve kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tüm Adıyaman halkını teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan kutlama etkinliklerine davet ediyorum” diye konuştu.
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