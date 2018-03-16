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’Miniklerden Seçmeler’ isimli oyun beğeni topladı

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Miniklerden Seçmeler’ isimli oyun öğrencilerden büyük beğeni topladı.Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ve protokol eşleri, belediye...

’Miniklerden Seçmeler’ isimli oyun beğeni topladı

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Miniklerden Seçmeler’ isimli oyun öğrencilerden büyük beğeni topladı.Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ve protokol eşleri, belediye...

16 Mart 2018 Cuma 16:39
’Miniklerden Seçmeler’ isimli oyun beğeni topladı

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Miniklerden Seçmeler’ isimli oyun öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ve protokol eşleri, belediye konservatuarı tiyatro bölümü öğrencileri tarafından minik öğrenciler için hazırlanan ‘Miniklerden Seçmeler’ adlı tiyatro oyununu öğrencilerle birlikte seyretti. Birçoğu ilk kez tiyatroya gelen öğrenciler oyunu çok beğendi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda sahnelenen ve Mustafa Doğan tarafından yönetilen ‘Miniklerden Seçmeler’ isimli oyununu başından sonuna kadar ilgiyle izleyen öğrenciler, oyun sonunda düzenlenen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve oyunculara teşekkür etti.
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